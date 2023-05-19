Происшествия 19 мая 2023, 11:44 Объект критической инфраструктуры повредили в Харьковской области Власти Харьковской области: объект критической инфраструктуры повредили в Волчанске Telegram

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В Волчанск в Харьковской области в ночь на 19 мая повредили объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Повреждения были также в Купянском районе, написал он. В нескольких селах на территории Украины начались лесные пожары.

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Ночью на всей территории страны, кроме западных областей, объявили воздушную тревогу. Серии взрывов прогремели во Львове и в Черниговской области, писали украинские СМИ. Мощные взрывы звучали в Харькове 18 мая.

Бывший американский разведчик Тони Шаффер уверен, что Украина не продержится до конца лета. По его словам, киевскому режиму необходимо начать переговоры до июля.