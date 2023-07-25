Происшествия 25 июля 2023, 09:36 Объект инфраструктуры поразили во время ночной атаки в Житомирской области Глава администрации Бунечко: в Житомирской области повредили объект инфраструктуры РИА «Новости»

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Ночью 25 июля беспилотники атаковали Житомирскую область. Повреждения получил объект инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

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Удар нанесли при помощи дрона-камикадзе. Какой именно объект инфраструктуры пострадал, Виталий Бунечко не уточнил, как и масштабы разрушений. По его словам, к месту ЧП вызвали экстренные службы.

Режим воздушной тревоги действовал в Житомирской области дважды — в 02:26 и 03:37. Издание «Зеркало недели» сообщало, что в регионе прогремели мощные взрывы.

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