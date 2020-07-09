В Рузе в среду произошло ЧП — прорвало дамбу после мощных ливней. Из-за этого вода вышла через жилой сектор в реку Руза, сообщили в МЧС по Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент опасности для жизней людей нет.

Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет, дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь Андрей Воробьев

В городском округе введен речим ЧС. Как отметили в МЧС, дамбу смыло в результате засора водо-проходной трубы. Овраг был заполнен водой по верхнему течению реки Городянка.

«Труба, о которой идет речь, проходит под технической насыпью. При проведении работ по прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи — вода вышла через жилой сектор в реку Руза», — отметили в ведомстве.

Затопило 29 приусадебных участка с частными домами, смыло два одноэтажных частных дома на окраине поселения и одну хозпостройку.

В результате ЧП никто не пострадал. Эвакуированы 52 человека, среди них семеро детей. Создан штаб по ликвидации последствий подтопления.