Жителей Красноярска предупредили о плановом подтоплении

В ближайшие сутки из-за увеличения сброса на Красноярской ГЭС уровень воды в Енисее может повыситься до 4,5 метра. Это грозит подтоплением низменностей в черте Красноярска, сообщили в краевом главке МЧС.

«В Красноярске и окрестностях ожидается затопление пониженных участков местности, расположенных по берегам реки Енисей», — сказано в сообщении.

Воду сбрасывают в Енисей из Красноярского водохранилища, которое переполняется из-за дождей и таяния снега в Саянах. В этом году снега выпало вдвое больше обычного. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время поступление воды в водохранилище будет на 60-70% выше нормы.

Прогнозируются подтопления в пяти районах Красноярского края.

«На сегодняшний день в крае подтопленных жилых домов нет. Освободились от воды 40 приусадебных участков», — заявили в главке.

Утром 3 июня глубина Енисея в районе Красноярска составляла 4,04 метра при критическом уровне 3,9 метра. 2 июня в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за паводка.