15 февраля 2024, 15:18
«Нужно двигать границу». Симоньян отреагировала на обстрел Белгорода
Симоньян: России нужно двигать границу вглубь Украины
Российским военным необходимо постараться отодвинуть границу с Украиной вглубь соседней страны. Такое мнение в Telegram-канале после очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ высказала журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Снова ВСУ ударили по Белгороду. Школьный стадион, торговый центр — вот цели террористов. Погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 пострадали. Надо двигать границу вглубь Украины», — написала она.
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Украинские военные обстреляли центр Белгорода ранее в четверг. Снаряды националистов попали в здание торгового центра, «360» показывал эксклюзивное видео с места разрушений.
Минобороны сообщало, что силы ПВО перехватили над Белгородской областью 14 снаряд РСЗО Vampire. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», ВСУ применили ракеты сербского происхождения.
Минздрав уточнял, что жертвами украинской агрессии стали шесть человек, еще 17 получили ранения.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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