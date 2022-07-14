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    14 июля 2022, 18:44

    NTV: 41 человек пострадал в результате ДТП с автобусом в Турции

    Автобус с туристами перевернулся на юге Турции, есть пострадавшие

    Антон Ишбульдин

    Экскурсионный автобус с туристами из Германии, Мексики и Великобритании попал в ДТП на юге Турции, сообщила телекомпания NTV. Машина опрокинулась из-за внезапно лопнувшего колеса.

    Prabu Panji / Unsplash

    В результате аварии пострадал 41 человек, включая 39 иностранных туристов. Они ехали по маршруту из Антальи в Денизли.

    Прибывшие на место медики оказали первую помощь пострадавшим. Троих пришлось госпитализировать — по данным телеканала, они находятся в тяжелом состоянии.

    На прошлой неделе в Египте попал в аварию автобус с туристами из Судана. Они направлялись в храмовые комплексы Древнего Египта в Абу-Симбеле. Жертвами ДТП стали восемь человек, еще 36 получили травмы.