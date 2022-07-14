NTV: 41 человек пострадал в результате ДТП с автобусом в Турции

Экскурсионный автобус с туристами из Германии, Мексики и Великобритании попал в ДТП на юге Турции, сообщила телекомпания NTV. Машина опрокинулась из-за внезапно лопнувшего колеса.

В результате аварии пострадал 41 человек, включая 39 иностранных туристов. Они ехали по маршруту из Антальи в Денизли.

Прибывшие на место медики оказали первую помощь пострадавшим. Троих пришлось госпитализировать — по данным телеканала, они находятся в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе в Египте попал в аварию автобус с туристами из Судана. Они направлялись в храмовые комплексы Древнего Египта в Абу-Симбеле. Жертвами ДТП стали восемь человек, еще 36 получили травмы.