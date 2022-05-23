Петербургская школьница случайно ударила ножом приятеля

Петербургского восьмиклассника с ножевым ранением спины доставили в одну из больниц города. Случайный удар ему нанесла подруга, которая показала компании холодное оружие. Как сообщил источник «360», на встрече дети дурачились, а в какой-то момент девушка и юноша вместе упали на землю. Школьница взмахнула рукой и случайно нанесла удар.

Собеседник пояснил, что молодой человек схватил девочку за шею и потянул вниз в тот момент, когда она показывала нож. При падении школьница отмахнулась от друга и ударила его в спину.

«Мальчик сначала сам сжимал рану, а потом у него затекла рука и он попросил о помощи. Девочка закрыла рану и со своего телефона вызвала скорую. Аппарат передала общему приятелю, который был с ними рядом, и он уже вызвал на место врачей», — пояснил собеседник «360».

В пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что в полицию Колпинского района поступило сообщение, что подросток упал на металлический штырь. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что потерпевший получил ножевое ранение от удара знакомой 2007 года рождения. Девочка скрылась с места происшествия, а потом вместе с матерью самостоятельно пришла в отдел. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.