Новый трамвай сошел с рельс в Челябинске и врезался в старый трамвай. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что в регионе проблемы с новыми трамваями, так как они могут сломаться на старых рельсах. Поэтому они ходят на ограниченном участке маршрута.

На месте аварии сейчас работают аварийные службы.

«Всего в этом году обновим 27 трамвайных переездов. Сделаем новые остановки современного образца», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства Александр Егоров.