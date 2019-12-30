30 декабря 2019, 09:38
Новый медпункт разобрали в Пермском крае
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в населенном пункте рядом с Кизелом в Пермском крае работал лишь два года. Однако его решили снести. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местного жителя Евгения Васильева.
По его словам, несколько человек разобрали ФАП в шахте Северная. Васильев уточнил, что в настоящий момент там «идет капитальный снос всех строений».
«Сюда приезжала какая-то комиссия. По документам числится, что домов уже нет. По факту они стояли, и люди еще не были переселены. Но как только их переселили, зашевелились местные коммерсанты. Видимо, они выиграли тендер на снос ветхого жилья, загнали тракторы. Все, что есть, подбирают и потом продают», — пояснил местный житель.
Мэр Кизела Андрей Родыгин заявил, что Северную расселили, поэтому медицинский пункт «разобрали и перевезли». Куда именно увезли ФАП пока неизвестно.