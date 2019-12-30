Новый медпункт разобрали в Пермском крае

По его словам, несколько человек разобрали ФАП в шахте Северная. Васильев уточнил, что в настоящий момент там «идет капитальный снос всех строений».

«Сюда приезжала какая-то комиссия. По документам числится, что домов уже нет. По факту они стояли, и люди еще не были переселены. Но как только их переселили, зашевелились местные коммерсанты. Видимо, они выиграли тендер на снос ветхого жилья, загнали тракторы. Все, что есть, подбирают и потом продают», — пояснил местный житель.

Мэр Кизела Андрей Родыгин заявил, что Северную расселили, поэтому медицинский пункт «разобрали и перевезли». Куда именно увезли ФАП пока неизвестно.