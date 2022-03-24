Новые взрывы произошли ночью под Белгородом

Новые взрывы были зафиксированы ночью в селе Журавлевка под Белгородом. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

По словам главы региона, раненых среди мирного населения нет.

«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже. Обязательно ее сообщу дополнительно», — написал Гладков.

Он выразил надежду на то, что следственные органы быстро установят причину взрывов.

Ранее, 23 марта, в результате взрыва снаряда, запущенного с территории Украины, пострадали два человека. Взрыв стал причиной введения режима ЧС в Журавлевке и Нехотеевке — еще одном приграничном селе. Около 120 жителей сел решили эвакуировать в Белгород.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания снаряда.