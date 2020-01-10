Новые взрывы прогремели на НПЗ «Лукойла» в Ухте. Видео

На кадрах видно сильный взрыв в районе завода. По словам автора ролика, взорвалась «соседняя бочка».

Ранее администрация Ухты на своей странице во «Вконтакте» сообщила, что в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе горючие материалы вылились из нескольких резервуаров, что вызвало вспышку пламени. Угрозы жителям города нет, было сказано в сообщении администрации города.

Возгорание на заводе произошло вечером в четверг, 9 января, пламя охватило тысячи квадратных метров. При пожаре пострадал один человек, сейчас пострадавший мужчина находится в реанимации с ожогами лица и травмой груди.