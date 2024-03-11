11 марта 2024, 00:37
Новые подробности появились в деле о находке ящика с гранатами в московской квартире
Саперы нашли одну гранату и восемь сигнальных патронов в квартире в Москве
В деле об обнаружении боеприпасов в столичной квартире появились новые данные. Как сообщил источник «360», инженерно-саперная группа нашла в ящике восемь сигнальных патронов, одну боевую гранату, один ВОГ и патроны разных калибров.
Собеседник отметил, что эвакуацию жителей дома не проводят.
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Как сообщил Telegram-канал РЕН ТВ, находка могла принадлежать работнику правоохранительных органов, который год назад умер. Коробку со снарядами нашла его дочь, она приехала в квартиру забрать вещи.
Ранее в квартире пятиэтажки в на западе Москвы нашли боеприпасы. На место ЧП оперативно прибыли полицейские, они вызвали саперов. Жильцов квартиры, в которой обнаружили снаряды, вывели на нижний этаж.
Оружие
Москва
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