Эксклюзив 11 марта 2024, 00:37 Новые подробности появились в деле о находке ящика с гранатами в московской квартире Саперы нашли одну гранату и восемь сигнальных патронов в квартире в Москве Freepik

Читать 360tv в

В деле об обнаружении боеприпасов в столичной квартире появились новые данные. Как сообщил источник «360», инженерно-саперная группа нашла в ящике восемь сигнальных патронов, одну боевую гранату, один ВОГ и патроны разных калибров.

Собеседник отметил, что эвакуацию жителей дома не проводят.

Реклама

Как сообщил Telegram-канал РЕН ТВ, находка могла принадлежать работнику правоохранительных органов, который год назад умер. Коробку со снарядами нашла его дочь, она приехала в квартиру забрать вещи.

Ранее в квартире пятиэтажки в на западе Москвы нашли боеприпасы. На место ЧП оперативно прибыли полицейские, они вызвали саперов. Жильцов квартиры, в которой обнаружили снаряды, вывели на нижний этаж.