Новые остановки испортили в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что за полгода вандалы испортили в областном центре три новых металлических остановки. Главу региона процитировало ИА Ura.ru.

«Буквально на днях сотрудники полиции задержали еще одного молодого человека, намеренно испортившего стеклянную остановку. Он будет наказан и восстановит ущерб», — обратил внимание Шумков.

Отмечается, что новые металлические остановки были замечены в Кургане в 2020 году. Некоторым горожанам не понравилось, что их стены перфорированы, поскольку это мешает защищать людей от ветра.