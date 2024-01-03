03 января 2024, 11:24
Новые неразорвавшиеся снаряды нашли в Белгороде
Мэр Белгорода Демидов: в частном секторе нашли еще 2 неразорвавшихся снаряда ВСУ
В Белгороде обнаружили еще два украинских снаряда, которые не сдетонировали. Мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале отметил, что их нашли в частном секторе.
«Взрывотехники ОМОН Росгвардии и министерства обороны уже обезвредили один из них на месте», — уточнил он.
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По второму снаряду специалисты принимают решение. Территорию, где обнаружили боеприпасы, оцепили. Демидов подчеркнул, что горожане в безопасности.
Судя по опубликованным Демидовым кадрам, один из снарядов пробил крышу дома и остался лежать в обломках. Второй боеприпас упал на улицу.
Накануне, 2 января, мэр сообщил, что взрывотехники обезвредили в Белгороде неразорвавшийся после обстрела со стороны Украины снаряд. Он разрушил забор и стену частного дома.
Утром 3 января российская система ПВО сбила в небе над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных украинскими боевиками из РСЗО «Ольха» и ТРК «Точка-У».
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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