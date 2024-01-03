Происшествия 03 января 2024, 11:24 Новые неразорвавшиеся снаряды нашли в Белгороде Мэр Белгорода Демидов: в частном секторе нашли еще 2 неразорвавшихся снаряда ВСУ

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В Белгороде обнаружили еще два украинских снаряда, которые не сдетонировали. Мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале отметил, что их нашли в частном секторе.

«Взрывотехники ОМОН Росгвардии и министерства обороны уже обезвредили один из них на месте», — уточнил он.

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По второму снаряду специалисты принимают решение. Территорию, где обнаружили боеприпасы, оцепили. Демидов подчеркнул, что горожане в безопасности.

Личный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / Telegram Личный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / Telegram Личный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / Telegram Личный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / Telegram Личный Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / Telegram

Судя по опубликованным Демидовым кадрам, один из снарядов пробил крышу дома и остался лежать в обломках. Второй боеприпас упал на улицу.

Накануне, 2 января, мэр сообщил, что взрывотехники обезвредили в Белгороде неразорвавшийся после обстрела со стороны Украины снаряд. Он разрушил забор и стену частного дома.

Утром 3 января российская система ПВО сбила в небе над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных украинскими боевиками из РСЗО «Ольха» и ТРК «Точка-У».