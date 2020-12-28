28 декабря 2020, 11:46
Новые эпизоды обнаружены в деле обвиняемого в педофилии из Ленобласти
Жителя Ленинградской области обвинили в растлении и изнасиловании трех подростков в апреле. Теперь в его деле появились новые эпизоды. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
По данным телеканала «Царьград», выяснилось, что он принуждал школьниц отправлять ему откровенные фотографии в соцсетях. У мужчины было несколько фейковых аккаунтов, с которых он переписывался с несовершеннолетними. Уголовные дела возбуждены по 10 новым эпизодам.