Новые эпизоды обнаружены в деле обвиняемого в педофилии из Ленобласти

По данным телеканала «Царьград», выяснилось, что он принуждал школьниц отправлять ему откровенные фотографии в соцсетях. У мужчины было несколько фейковых аккаунтов, с которых он переписывался с несовершеннолетними. Уголовные дела возбуждены по 10 новым эпизодам.