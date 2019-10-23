Новые дамбы возвели на месте гибели старателей в Красноярском крае

«Накануне при проведении поисково-спасательных работ с целью понижения уровня воды в реке Сисим были построены временные дамбы с применением инженерной техники, в результате чего отсечены заводи от основного русла», — указано в сообщении спасателей.

Чрезвычайное происшествие на месте работы золотодобывающей артели произошло 19 октября. В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба волна селя, представляющая собой поток глины и камней, смыла два временных общежития и домик конторы, где стоял сейф прииска. Волна грязи достигала высоты двухэтажного дома. В результате 17 человек погибли, судьба еще троих остается неизвестной.

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Как удалось выяснить следствию, были разрушены пять дамб. Все они были возведены незаконно и с нарушениями. Уже арестованы генеральный директор артели, начальник и мастер участка.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и эксперты. Приблизительно 10 тысяч квадратных метров территории обследовано с привлечением кинологов, разобрано 1500 кубометров завалов. Возведение новых временных дамб продолжается.