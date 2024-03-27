27 марта 2024, 18:44
«Новую Голландию» эвакуировали в Петербурге
Посетителей «Новой Голландии» в Петербурге эвакуировали из-за угроз минирования
В Санкт-Петербурге эвакуировали сотрудников и посетителей парка «Новая Голландия». Об этом сообщили местные Telegram-каналы. По предварительным данным, причиной стало сообщение о минировании территории.
Ранее в Москве правоохранители провели проверку в 10 торговых центрах после сообщений с угрозами взрыва. Данные об опасных устройствах в зданиях не подтвердились.
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Неизвестные также сообщили о якобы минировании «Пассажа» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В здании торгового центра работала полиция и сотрудники МЧС.
В понедельник 25 марта в здании консультативно-диагностического центра «Измайловский» в Москве провели эвакуацию 900 человек из-за информации о минировании.
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