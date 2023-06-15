15 июня 2023, 12:09
Новостройка загорелась на востоке Москвы
Стройматериалы загорелись в строящемся здании на Амурской улице на востоке Москвы
В новостройке на Амурской улице в Восточном округе Москвы загорелись стройматериалы, сообщил источник «360».
Пожар произошел в строящемся 13-этажном блочном здании по адресу Амурская улица, дом 1, строение 11. Загорелись строительные материалы и отделка на первом этаже.
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Черный дым пожара удалось заснять на видео пользователям соцсетей.
На место возгорания прибыли специальные службы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, его удалось ликвидировать в 11:12.
Информации о пострадавших при происшествии в МЧС не поступало.
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Строительство
Москва 2023
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