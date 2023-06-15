Эксклюзив 15 июня 2023, 12:09 Новостройка загорелась на востоке Москвы Стройматериалы загорелись в строящемся здании на Амурской улице на востоке Москвы

Читать 360tv в

В новостройке на Амурской улице в Восточном округе Москвы загорелись стройматериалы, сообщил источник «360».

Пожар произошел в строящемся 13-этажном блочном здании по адресу Амурская улица, дом 1, строение 11. Загорелись строительные материалы и отделка на первом этаже.

Реклама

Черный дым пожара удалось заснять на видео пользователям соцсетей.

На место возгорания прибыли специальные службы. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, его удалось ликвидировать в 11:12.

Информации о пострадавших при происшествии в МЧС не поступало.