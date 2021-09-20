Новосибирца задержали по подозрению в убийстве жены и ребенка

Суд арестовал 57-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 47-летней бывшей сожительницы и ее 8-летней дочери в Чановском районе Новосибирской области. Задержанный пробудет в СИЗО до 17 ноября 2021 года. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по области.

Следователи опросили местных жителей и соседей убитых. Им удалось установить личность подозреваемого. Во время допроса он признал свою вину. Его направили в СИЗО.

Сотрудникам Следственного комитета придется установить обстоятельства случившегося, а также причины, по которым было совершено убийство.