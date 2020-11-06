Новосибирской медсестре грозят три года тюрьмы за таскание ребенка за волосы

Новосибирскую медсестру, которую обвинили в жестоком обращении с детьми, могут посадить в колонию на три года. СК возбудил уголовное дело.

«В отношении медицинской сестры ГБУЗ НСО „Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница“ возбуждено уголовное дело», — говорится в официальном сообщении СК РФ.

Медицинского работника могут обвинить в неисполнении обязанностей по воспитанию. Теперь делом займутся следователи, которые выяснят, при каких обстоятельствах медсестра таскала ребенка за волосы, и действительно ли это происходило систематически.

В сети 6 ноября появилось видео, на котором женщина в форме работника больницы хватает маленькую девочку за волосы и бросает на кровать. Кадры засняла женщина, которая находится в этом же медучреждении со своими детьми. Пострадавший ребенок является воспитанником детдома.

Медсестру уже уволили из больницы. Сама она объяснила, что схватила девочку за волосы, потому что у нее были в тот момент мокрые и, соответственно, скользкие руки. Женщина боялась уронить ребенка.