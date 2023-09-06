Эксклюзив 06 сентября 2023, 16:19 Новосибирского водителя накажут за запуск салюта с крыши движущегося авто МВД: водителя в Новосибирске привлекут к ответственности за салют с крыши авто Unsplash

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Блогер из Новосибирска забрался на крышу легковушки и запустил несколько фейерверков, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Поведением молодого человека заинтересовались правоохранители. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области «360» сообщили, что водителя накажут.

«Госавтоинспекция ориентирована на выявление водителя данного автомобиля и привлечение его к ответственности», — сказали в ведомстве.

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Парень, который был на крыше авто, держал ногами коробку с пиротехникой и снимал себя на видео. Таким необычным образом он пытался привлечь к себе внимание и прорекламировать магазин одежды. Ради этого блогер рисковал своей и чужими жизнями.

Ранее беспечные жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 километров в час. Необычная картина попала в объектив комплекса фото-видеофиксации. В отношении водителя легковушки составили акты за превышение скорости и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.