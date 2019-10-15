Новосибирский таксист силой выбросил из машины девушку с ребенком. Видео

Жительница Новосибирска ехала на такси с двухлетним ребенком. Во время поездки завязался конфликт, из-за чего водитель жестко высадил пассажиров и ударил мать малыша. Теперь мужчину ждет административное наказание.

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Видео с инцидентом опубликовала Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». В подписи к ролику сообщалось, что девушка вызвала такси 14 октября. Как оказалось, водитель был не тем человеком, который указывался в анкете перед заказом. Во время поездки мать ребенка решила узнать, почему мужчина работает под чужими данными, но разгорелся скандал. В итоге таксист выбросил пассажиров из салона.

На кадрах видно, что мужчина открывает заднюю дверь и силой вытаскивает девушку с малышом из автомобиля. На крики о помощи подходят прохожие, которых пострадавшая просит записать номер машины.

По словам девушки, таксист ничего у нее не взял, но во время конфликта ударил по голове.

Как сказали ГТРК «Новосибирск» в ГУ МВД по Новосибирской области, после случившегося правоохранители завели административное дело о побоях. Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства инцидента с таксистом.