Новосибирский таксист силой выбросил из машины девушку с ребенком. Видео
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Видео с инцидентом опубликовала Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». В подписи к ролику сообщалось, что девушка вызвала такси 14 октября. Как оказалось, водитель был не тем человеком, который указывался в анкете перед заказом. Во время поездки мать ребенка решила узнать, почему мужчина работает под чужими данными, но разгорелся скандал. В итоге таксист выбросил пассажиров из салона.
На кадрах видно, что мужчина открывает заднюю дверь и силой вытаскивает девушку с малышом из автомобиля. На крики о помощи подходят прохожие, которых пострадавшая просит записать номер машины.
По словам девушки, таксист ничего у нее не взял, но во время конфликта ударил по голове.
Как сказали ГТРК «Новосибирск» в ГУ МВД по Новосибирской области, после случившегося правоохранители завели административное дело о побоях. Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства инцидента с таксистом.