Происшествия 18 апреля 2023, 09:57 Новосибирский школьник ранил одноклассника из пневматического пистолета Школьник в Новосибирске выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета

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В Новосибирске подросток принес в школу травматический пистолет и случайно выстрелил в одноклассника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, ЧП произошло в одной из школ Дзержинского района. По информации ведомства, один из учеников принес в школу пневматическое оружие и в шутку выстрелил в одноклассника. На место прибыли сотрудники полиции, они провели беседу с подростком, а также изъяли пистолет.

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«Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного здоровью вреда», — уточнили в правоохранительных органах.

Полицейские проводят проверку по факту стрельбы.

На минувшей неделе ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга. Перед началом учебного дня на подходе к школе подросток выстрелил в двух семиклассников и открыл огонь в сторону других учащихся. В результате случившегося пять человек пострадали. В отношении школьника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».