Новосибирский баскетболист погиб во время пешего похода на Алтае

Пропавшего без вести в горах Алтая новосибирского баскетболиста Виктора Алтухова спасатели искали четыре дня. Его тело нашли рядом с одной из скал. Он разбился на смерть во время пешего одиночного похода. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Погибшему спортсмену было 27 лет. Баскетбол был его давним увлечением, он даже получил звание кандидата в мастера спорта. Работал Алтухов в Сибирском федеральном научном центре агробиотехнологий Российской академии наук, где занимался созданием нейросетей, которые обеспечивали повышенную урожайность.

Еще одним увлечением молодого человека были экстремальные виды спорта и походы. В последний раз он решил отправиться в пеший поход на 12 дней с проходом по Кучерлинской тропе — популярный туристический маршрут в Горном Алтае.

Тетя пропавшего спортсмена рассказала, что в последний раз Виктор звонил ночью 1 ноября. После этого на связь он не выходил. Первой тревогу забила мама баскетболиста. Она узнала о штормовом предупреждении и буране который начинался в регионе 3 ноября.

В МЧС ей сказали, что конец похода у Виктора запланирован на 5 ноября. Следующий день считается резервный на случай, если турист не успеет добраться, поэтому поиски они могут начать только после этих дат.

Брат погибшего Николай Алтухов рассказал, что не дождавшись помощи спасателей в первые дни родители наняли вертолет, чтобы найти пропавшего сына.

Однако после того, как на очередной контрольной точке молодой человек не вышел на связь на его поиски отправился отряд МЧС. В пресс-службе регионального главка рассказали, что начиная с 5 ноября три группы спасателей пешком обходили разделенную по квадратам территорию. Только в минувший понедельник спасатели нашли тело Виктора Алтухова. Он сорвался с высоты в 150 метров и упал на камни.