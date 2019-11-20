Новосибирские полицейские задержали в аэропорту пьяного дебошира

По данным информагентства, дебошир возвращался из Иркутской области домой с работы вахтовым методом. Попав в полицейское отделение, он оскорбил стражей правопорядка. В его крови обнаружили наличие алкоголя на уровне 1,52 промилле. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозят исправительные работы сроком до одного года.