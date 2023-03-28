28 марта 2023, 18:34
Новосибирские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна квартиры
Житель поселка Октябрьского Новосибирской области открыл стрельбу из окна своей квартиры. Мужчину задержали, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, им удалось уговорить стрелка открыть дверь и пустить их в дом.
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Отмечается, что изъятое у местного жителя оружие отправили на экспертизу, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Стрельба
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