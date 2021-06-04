Новосибирская прокуратура проверит мать семерых голодающих детей

В Новосибирской области прокуратура Тогучинского района проверит информацию о многодетной матери, которая якобы забросила воспитание семерых детей. Об этом сообщил «Интерфакс».

В соцсетях распространили информацию, что в деревне Долгово мать не занимается воспитанием, не бывает дома и не кормит и не одевает своих семерых детей. А помещение, в котором они проживают, не отмечает санитарным и эпидемическим требованиям.

Мать детей получает социальные пособия, которые, предположительно, тратит по своему усмотрению. При этом органы опеки бездействуют.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о защите несовершеннолетних и охране прав ребенка, а также даст оценку органам опеки и законности назначения выплат женщине и тому, как она использует пособия на детей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Новошахтинске родителей истощенной девочки арестовали на два месяца. Сообщалось, что ребенок проживал с матерю и отчимом. Девочку захотел забрать к себе родной отец.