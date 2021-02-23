Два дебошира устроили драку с полицейскими в самолете в Новосибирске. Видео

В Сети появилось видео, на котором двое неадекватных, возможно, пьяных, мужчин, матерно отвечают экипажу и пассажирам самолета, который должен был вылететь из Новосибирска в Москву. Дебоширы грубо отреагировали на вопрос, почему они не в медицинских масках.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.

Ведомство сообщило, что рано утром 23 февраля 2021 года двое подозреваемых находились на борту самолета, следовавшего сообщением «Новосибирск-Москва». Воздушное судно находилось на стоянке № 8 международного аэропорта Толмачево. Они грубо нарушили общественный порядок и на требование экипажа добровольно покинуть салон ответили матом.

«Экипаж вызвал сотрудников полиции. При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции», — сказано в тексте заявления.

Дебоширы были доставлены в дежурную часть, где продолжили нецензурные высказывания и агрессивные действия. Оба задержаны, обстоятельства произошедшего расследуются.