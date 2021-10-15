Житель Новосибирска угрожал взорвать аэропорт Толмачево, если власти не выдворят всех иностранных граждан за пределы города. Мужчину задержали, сообщил со ссылкой на правоохранительные органы портал NGS.

Житель Новосибирска 14 октября позвонил в службу 112 и заявил, что взорвет аэропорт Толмачево, если не будут выполнены его требования. Мужчина пригрозил взорвать аэропорт, если в течение полутора часов территорию Новосибирска не покинут все иностранные граждане, сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах NGS.

Информацию передали в транспортную полицию и службу безопасности аэропорта. Звонившего быстро нашли. Им оказался местный 61-летний житель. По сообщению портала, его уже привлекали ранее к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В пресс-службе аэропорта NGS рассказали, что не проводили эвакуацию пассажиров.

Три года условно с испытательным сроком на шесть месяцев получил житель Коврова за предоставление ложной информации о минировании общежития местного транспортного колледжа. В момент звонка ковровец был пьян.