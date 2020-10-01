01 октября 2020, 19:40
Новосибирец порезал ножом пенсионера
Житель Новосибирска напал на пожилого мужчину, который его подвозил, и нанес ему ножевые ранения. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
По данным правоохранителей, между мужчинами произошел конфликт. В итоге пассажир несколько раз ударил ножом водителя. Раненый смог самостоятельна добраться до станции техобслуживания, после чего его положили в больницу.
Подозреваемый задержан. Он признался в преступлении.