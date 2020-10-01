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    01 октября 2020, 19:40

    Новосибирец порезал ножом пенсионера

    Дарья Морозова

    Житель Новосибирска напал на пожилого мужчину, который его подвозил, и нанес ему ножевые ранения. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

    По данным правоохранителей, между мужчинами произошел конфликт. В итоге пассажир несколько раз ударил ножом водителя. Раненый смог самостоятельна добраться до станции техобслуживания, после чего его положили в больницу.

    Подозреваемый задержан. Он признался в преступлении.

    Новости SMI.FM