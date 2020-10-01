Новосибирец порезал ножом пенсионера

По данным правоохранителей, между мужчинами произошел конфликт. В итоге пассажир несколько раз ударил ножом водителя. Раненый смог самостоятельна добраться до станции техобслуживания, после чего его положили в больницу.

Подозреваемый задержан. Он признался в преступлении.