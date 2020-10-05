Новосибирец избил работника сервиса по ремонту телефонов

Нападение произошло сегодня в Первомайском районе в салоне ремонта телефонов «ХайСервис». На камеру видеонаблюдения попал агрессивный посетитель, который избил 19-летнего сотрудника сервиса после непродолжительного диалога. Затем он похитил смартфон и ноутбук. По мнению пользователей соцсетей, нападавший был пьян.