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    05 октября 2020, 20:38

    Новосибирец избил работника сервиса по ремонту телефонов

    Артур Блянихов

    В Новосибирске задержали 57-летнего мужчину, который напал на работника сервиса по ремонту телефонов. Об этом сообщил «Царьград».

    Нападение произошло сегодня в Первомайском районе в салоне ремонта телефонов «ХайСервис». На камеру видеонаблюдения попал агрессивный посетитель, который избил 19-летнего сотрудника сервиса после непродолжительного диалога. Затем он похитил смартфон и ноутбук. По мнению пользователей соцсетей, нападавший был пьян.

    Новости SMI.FM