05 октября 2020, 20:38
Новосибирец избил работника сервиса по ремонту телефонов
В Новосибирске задержали 57-летнего мужчину, который напал на работника сервиса по ремонту телефонов. Об этом сообщил «Царьград».
Нападение произошло сегодня в Первомайском районе в салоне ремонта телефонов «ХайСервис». На камеру видеонаблюдения попал агрессивный посетитель, который избил 19-летнего сотрудника сервиса после непродолжительного диалога. Затем он похитил смартфон и ноутбук. По мнению пользователей соцсетей, нападавший был пьян.