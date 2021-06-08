Новосибирец избил девушку за отказ пригласить его в гости

В Новосибирске мужчина избил знакомую жены Наталью за отказ пригласить его на чай. Девушка рассказала «360», что во время конфликта они были пьяны.

Утром 5 июня они возвращались с юбилея общего знакомого. Когда девушка подошла к своему подъезду, мужчина, по ее словам, начал напрашиваться в гости, но она отказала.

«Мы были в состоянии алкогольного опьянения, не буду отрицать. Возможно, я отказала ему в грубой форме, отправила его домой. В итоге во время разговора мне прилетело», — рассказала Наталья «360».

Девушка отметила, что сейчас чувствует себя нормально, но болит голова.

На видео с домофона видно, что мужчина первым напал на Наталью. После дискуссии он ударил ее головой в лицо, после чего она попыталась ему ответить, но силы были не равны. За попытку самообороны девушка получила еще несколько ударов в голову кулаком.

Мужчина нанес Наталье не менее шести ударов по голове. Девушка, по данным «НГС.НОВОСТИ», собирается написать заявление в полицию о нападении. Она уже сняла все побои в больнице.