Новорожденный ребенок получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области

Серьезное ДТП произошло в Уренском районе Нижегородской области. Там пьяный водитель врезался в двигавшийся перед ним автомобиль. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД региона.

Авария случилась 17 июля около 18:00. Злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он выбрал небезопасную дистанцию и врезался в Kia. В результате пострадали водитель иномарки, а также два его пассажира. Среди них — девочка 2022 года рождения. Ее госпитализировали с переломами позвонка и лучевой кости.