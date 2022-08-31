Новорожденный ребенок погиб в ДТП на Алтае

ДТП, в котором погибла новорожденная девочка, произошло накануне в Петропавловском районе Алтайского края. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на следственные органы.

По информации правоохранителей, автомобилем, в котором находился ребенок, управлял его отец. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Мальчик 11 лет получил тяжелые травмы, а девочка 2022 года рождения скончалась на месте ДТП.

Известно, что отец в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Заведено уголовное дело.