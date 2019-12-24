Новорожденную девочку нашли в подъезде в Мытищах

Грудного ребенка в коробке нашли в подъезде многоквартирного дома в подмосковных Мытищах. Новорожденную девочку оставили возле лифта.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, младенца обнаружили в доме по улице Юбилейной. Сейчас полицейские ищут мать, которая таким образом решила избавиться от дочери.

Точной информации о состоянии малышки пока нет. В полиции рассказали, что девочку уже доставили в медицинское учреждение, где врачи окажут ей необходимую помощь. О других подробностях инцидента правоохранительные органы пока не сообщили.