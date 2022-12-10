Происшествия 10 декабря 2022, 23:09 Новорожденную девочку нашли в подъезде многоэтажки на юге Москвы Прокуратура Москвы: мать оставила новорожденную дочку в подъезде дома на улице Паромная Пресс-служба Генпрокуратуры

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Новорожденного ребенка нашли в подъезде на лестничной клетке в доме, которые расположен на Паромной улице. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«На лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромная жильцом дома обнаружен новорожденный ребенок — девочка примерно семи дней от рождения», — говорится в сообщении.

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Сейчас врачи оказывают ребенку медицинскую помощь в больнице. Видимых телесных повреждений при предварительном осмотре у нее не обнаружили.

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Правоохранители оперативно установили личность матери, это 41-летняя жительница Москвы, ранее судимая за оставление ребенка в опасности. Ее уже объявили в розыск.

По предварительным данным, женщина приехала к дому на такси, зашла в подъезд с ребенком, оставила его там и покинула место преступления.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.