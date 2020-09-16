Новорожденную девочку нашли на лавочке в Люберцах

Мама оставила новорожденную малышку на улице в Люберецком районе Подмосковья и скрылась. Сейчас ее ищет полиция. Об этом рассказала представитель пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сообщение о найденном младенце поступило в дежурную часть полиции в Люберцах 16 сентября, в 05:20. Маленькая девочка лежала на лавочке около одного из домов на улице Поселок Калинина. Ребенку около одного месяца, сказала Петрова в комментарии «Интерфаксу».

Полиция пытается узнать имя и фамилию женщины, бросившей ребенка, а также ее местонахождение. Девочку отправили в медицинское учреждение.