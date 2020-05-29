Новорожденного мальчика нашли между гаражами в Подмосковье. Мать ищут

В деревне Дубровки Талдомского городского округа нашли грудного ребенка. Мальчика увезли в больницу, а полицейские возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью, ребенка в хозяйственной сумке нашел местный житель. Полицейские сейчас ищут мать младенца. Дело возбудили по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Если женщину, которая это сделала, признают виновной, ей грозит год за решеткой.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова рассказала, что грудного младенца обнаружил местный житель, который пришел в гараж за машиной.

«В настоящее время врачи оценивают состояние мальчика как удовлетворительное, проводится его комплексное обследование», — приводит РИА «Новости» слова Мишоновой. Ребенок не успел на тот момент переохладиться. Если бы мальчика нашли на час позже, спасти его вряд ли бы удалось.