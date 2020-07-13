Новорожденная девочка заплакала на своих похоронах

Девочка родилась в четверг, 9 июля. По словам родственницы роженицы, медсестра, которая принимала роды, сочла ребенка мертвым, накрыла полиэтиленовым пакетом и отдала матери. Семья поверила медицинскому сотруднику и забрала тело для погребения. Когда отец девочки копал могилу, ребенок заплакал.

После этого случая родители снова обратились в медицинский центр, медики вызвали скорую помощь. Машина прибыла лишь через полтора часа, к тому времени состояние девочки ухудшилось, и она в итоге скончалась, об этом написало ИА Nation News.

Семья погибшей девочки обвиняет сотрудников медцентра в халатности. Те отрицают свою вину, утверждая, что не констатировали смерть ребенка. По их словам, родственники забрали новорожденную без их ведома. Один из сотрудников медцентра отметил, что девочка была недоношенной, и в таких случаях дети иногда начинают плакать не сразу.