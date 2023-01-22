Происшествия 22 января 2023, 13:00 Новокаховская больница получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ Минздрав: при обстреле Новокаховской больницы никто не пострадал РИА «Новости»

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Здание Новокаховской центральной городской больницы пострадало при обстреле со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Херсонской области.

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В больнице вылетели окна, а перед приемным покоем в земле осталась воронка. В ведомстве уточнили, что из пациентов и сотрудников никто не пострадал.

Telegram-канал Минздрава Херсонской области / Telegram

В ведомстве обратили внимание, что медицинские учреждения подвергаются атакам ВСУ в 15-километровой зоне левобережья региона. Из-за этого больницы и поликлиники перейдут на новый формат работы. Такое решение приняли в целях безопасности.

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев ранее сообщил, что ни одна районная больница не прекратит работу, на базе медучреждений будут работать выездные мобильные бригады и врачи скорой помощи. Все сотрудники продолжат получать зарплату. В тяжелых случаях, по его словам, помощь будут оказывать в больницах.