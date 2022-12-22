Происшествия 22 декабря 2022, 22:06 Новогодняя статуя Снежной королевы напугала жителей Ростовской области своим внешним видом

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В центре Аксая Ростовской области установили статую Снежной королевы. Внешний вид постамента напугал местных жителей. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на социальные сети.

Жители города назвали скульптуру устрашающей. Им не понравилось выражение лица королевы, на котором якобы застыло отвращение.

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В прошлом году статуя также не понравилась людям. Власти попытались исправить ситуацию с помощью макияжа для Снежной королевы, однако это не помогло.

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«С каждым годом она все страшнее. Уберите ее с улиц, пожалуйста», — написал один из пользователей Сети.