Происшествия 30 декабря 2022, 09:43 Новогодний корпоратив на юге Москвы окончился массовой дракой Полиция Москвы задержала более 10 участников потасовки на корпоративе РИА «Новости»

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Участники корпоратива на юге Москвы устроили потасовку, из-за чего пришлось вызвать полицию. В участок доставили больше 10 человек, одного накажут за мелкое хулиганство, рассказало РИА «Новости».

Источник рассказал, что праздник отметили в заведении на улице Ленинская Слобода. Во время корпоратива началась потасовка, разнять дерущихся своими силами не получилось — вызвали полицию. В участок увезли больше 10 человек.

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Факт драки подтвердили в Главном управлении МВД России по Москве. Она случилась вечером 29 декабря, в дежурную часть позвонили в 23:14. Двое коллег поспорили, к конфликту подключились остальные. Некоторых гостей увезли на разбирательство в отдел полиции, но никто не пострадал и не написал заявлений. Накажут только одного участника драки — на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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Социальный психолог Алексей Рощин призвал руководителей не пускать происходящее на корпоративах на самотек, ведь драки и другие ЧП скажутся на репутации их компаний. Врач Николай Малышев посоветовал россиянам совсем не ходить на такие праздники из-за вспышки гриппа.