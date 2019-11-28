Новое землетрясение произошло в Албании
Мощное землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в районе города Драча. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на радиостанцию B92.
Министр обороны Албании заплакала, объявляя имена погибших при землетрясенииПодробнее
В результате землетрясения ущерб получила одна из местных больниц. Полиция работает на месте происшествия. Информации о пострадавших нет.
Зафиксированный в Драче толчок назван самым сильным с момента недавнего землетрясения вблизи столицы Албании Тираны. Из-за него пострадали 650 человек и 40 погибли.