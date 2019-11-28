Новое землетрясение произошло в Албании

Министр обороны Албании заплакала, объявляя имена погибших при землетрясении Подробнее

В результате землетрясения ущерб получила одна из местных больниц. Полиция работает на месте происшествия. Информации о пострадавших нет.

Зафиксированный в Драче толчок назван самым сильным с момента недавнего землетрясения вблизи столицы Албании Тираны. Из-за него пострадали 650 человек и 40 погибли.