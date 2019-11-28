  • Новое землетрясение произошло в Албании

    28 ноября 2019, 23:52

    Ирина Нагайникова

    Мощное землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в районе города Драча. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на радиостанцию B92.
    Новое землетрясение произошло в Албании

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    В результате землетрясения ущерб получила одна из местных больниц. Полиция работает на месте происшествия. Информации о пострадавших нет.

    Зафиксированный в Драче толчок назван самым сильным с момента недавнего землетрясения вблизи столицы Албании Тираны. Из-за него пострадали 650 человек и 40 погибли.