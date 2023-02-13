Происшествия 13 февраля 2023, 10:47 Новое землетрясение произошло у Курильских островов РАН сообщила о землетрясении магнитудой 5,8 в Тихом океане у Курильских островов РИА «Новости»

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Очередное мощное землетрясение произошло в акватории у Курильских островов. Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал подземные толчки магнитудой 5,8, рассказал «Интерфакс».

Землетрясение случилось 13 февраля, в 16:56 (08:56 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,8 находился в 59 километрах к югу от ненаселенного острова Симушир на глубине 101 километра. Жители островов Итуруп и Кунашир ничего не почувствовали, угрозы цунами не объявили.

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Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН рассказал, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана в 16:57 (08:57 по московскому времени) в 23 километрах от юго-западной оконечности острова Симушир. Очаг находился в 682 километрах к востоку от Южно-Сахалинска.

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Заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ Института геофизики Уральского отделения РАН кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский предупредил, что в зонах геологической активности регулярно случаются землетрясения и это нормальный процесс. Спрогнозировать катастрофу, как в Турции, даже с современной техникой практически невозможно.