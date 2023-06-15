Происшествия 15 июня 2023, 09:04 Новочеркасская ГРЭС восстановила работу после пожара «Интерфакс»: Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания РИА «Новости»

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Новочеркасская ГРЭС ОГК-2 в Ростовской области восстановила работу в Единой энергосистеме России после пожара в шестом энергоблоке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГРЭС.

«После выполнения обследования и инфраструктуры 15 июня в 04:07 включен в сеть энергоблок № 3 и несет нагрузку, подготавливается запуск других энергоблоков», — передали в организации.

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Потребителям, которые были отключены от энергоснабжения из-за пожара, подали напряжение.

Накануне, 14 июня, на территории электростанции в Новочеркасске загорелась кровля шестого энергоблока. Пламя тушили более 70 спасателей на 29 спецмашинах. Причиной возгорания стал выброс газо-воздушной смеси во время плановых работ.

Три сотрудника станции пострадали, их отвезли в больницу, сообщал губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Работу ГРЭС приостановили, около 364 тысяч потребителей в Ростовской области были отключены от подачи электроэнергии. Ограничения не касались социально важных объектов.

Ранее пожар произошел на нефтезаводе в Краснодаре. Вспыхнула установка по сжиганию избыточного газа, огонь успел охватить 20 квадратных метров. Пожар удалось локализовать за 40 минут, а затем быстро потушить. Никто не пострадал.