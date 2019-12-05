  • Новгородца лишили свободы на четыре года за распространение наркотиков

    05 декабря 2019, 17:29

    Ольга Ситникова

    Суд в Петербурге на четыре года лишил свободы мужчину из Новгородской области из-за наркотиков. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере 25-летнего жителя Новгородской области. Теперь преступник проведет четыре года в колонии строго режима.

    Следователи считают, что в апреле текущего года мужчина зарегистрировался на анонимной торговой площадке. Ее участники незаконно продают наркотики и психотропные вещества. После регистрации виновный перевел на виртуальный счет биткоины. По версии следствия, таким образом, он оплатил покупку наркотиков и решил распространять их через тайники-закладки. Затем преступник хотел разместить на объектах железнодорожного транспорта пакетики с запрещенным веществом. Но сотрудники транспортной полиции задержали его.

    В поддержку обвинения в суде выступил Северо-Западный транспортный прокурор. Мужчине назначили четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.