Новгородца лишили свободы на четыре года за распространение наркотиков

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере 25-летнего жителя Новгородской области. Теперь преступник проведет четыре года в колонии строго режима.

Следователи считают, что в апреле текущего года мужчина зарегистрировался на анонимной торговой площадке. Ее участники незаконно продают наркотики и психотропные вещества. После регистрации виновный перевел на виртуальный счет биткоины. По версии следствия, таким образом, он оплатил покупку наркотиков и решил распространять их через тайники-закладки. Затем преступник хотел разместить на объектах железнодорожного транспорта пакетики с запрещенным веществом. Но сотрудники транспортной полиции задержали его.

В поддержку обвинения в суде выступил Северо-Западный транспортный прокурор. Мужчине назначили четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.