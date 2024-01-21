Происшествия 21 января 2024, 14:03 «Новатэк» назвал причину пожара на терминале в Усть-Луге «Новатэк»: пожар на терминале в Усть-Луге стал результатом внешнего воздействия РИА «Новости»

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Российская компания «Новатэк», занимающаяся добычей газа, назвала предварительную причину пожара на терминале в Усть-Луге. Возгорание, начавшееся в ночь на 21 января, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила пресс-служба предприятия.

Пожар вспыхнул на угольном терминале, спасатели эвакуировали всех сотрудников. В ЧП никто не пострадал.

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Для ликвидации последствий организовали оперативный штаб. Специалисты «Новатэк», а также службы МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.

Перед пожаром на терминале были слышны два взрыва. Экстренные службы установят точную причину происшествия.

«Новатэк» подпал под западные санкции. В ноябре компания предупредила иностранных партнеров о форс-мажорных обстоятельствах по будущим поставкам сжиженного газа по проекту «Арктик СПГ 2».