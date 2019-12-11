Новая волна минирования прокатилась по судам Москвы

Неизвестные сообщили о минировании Чертановского, Люблинского, Головинского, Коптевского, Никулинского и Таганского судов Москвы. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

С конца ноября сообщения о бомбах в судах Москвы и Санкт-Петербурга поступают регулярно. Все сообщения оказались ложными. Так, суды в последний раз «минировали» 2 декабря.

СМИ: неизвестные сообщили о бомбах на 25 станциях метро в Москве Подробнее

Во вторник, 10 декабря, в экстренные службы Москвы поступили анонимные сообщения о бомбах на 25 станциях столичной подземки. Специалисты проверили эту информацию. Также злоумышленники ранее пытались дестабилизировать обстановку и сообщили о взрывных устройствах в 13 школах, шести торговых центрах и здании храма Христа Спасителя.