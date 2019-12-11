  • Новая волна минирования прокатилась по судам Москвы

    11 декабря 2019, 17:19

    Андрей Иванов, Татьяна Майорова

    Неизвестные сообщили о минировании Чертановского, Люблинского, Головинского, Коптевского, Никулинского и Таганского судов Москвы. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

    С конца ноября сообщения о бомбах в судах Москвы и Санкт-Петербурга поступают регулярно. Все сообщения оказались ложными. Так, суды в последний раз «минировали» 2 декабря.

    СМИ: неизвестные сообщили о бомбах на 25 станциях метро в Москве

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    Во вторник, 10 декабря, в экстренные службы Москвы поступили анонимные сообщения о бомбах на 25 станциях столичной подземки. Специалисты проверили эту информацию. Также злоумышленники ранее пытались дестабилизировать обстановку и сообщили о взрывных устройствах в 13 школах, шести торговых центрах и здании храма Христа Спасителя.