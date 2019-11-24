Новая волна готова утопить Венецию. Поэтому туристы штурмуют город

Жители Венеции готовятся к новой волне, которая «утопит» 4% города. Они совсем недавно пережили одну из самых тяжелых недель наводнений в истории.

Как пишет The Sun, новый виток наводнений поднимет уровень воды в приморских районах города до уровня в 104 сантиметра над уровнем моря.

Мэр Венеции обратился к миру с просьбой о помощи городу Подробнее

В прошлом году уровень воды достигал 150 сантиметров с 1872 года, когда были сделаны первые записи о наводнении в городе.

На прошлой неделе власти официально закрыли историческую площадь Сан-Марко. Спасатели сложили мешки с песком у базилики, чтобы не допустить попадания соленой воды в склеп в результате рекордного потопа.

Несмотря на то, что магазины и музеи закрывают свои двери от воды, туристы продолжают надевать резиновые сапоги выше колена, чтобы пробраться сквозь водный заслон и сделать селфи на фоне тонущей Венеции.

Ранее исследователи предупредили мировую общественность о том, что к 2100 году город может исчезнуть. Он полностью уйдет под воду из-за глобального потепления. Такая же участь ждет другие города, находящиеся слишком близко к морю.