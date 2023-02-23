Происшествия 23 февраля 2023, 11:52 Новая серия взрывов произошла в центре Донецка Военкор Косарев стал очевидцем обстрела Донецка со стороны ВСУ Telegram

Читать 360tv в

В центре Донецка произошла серия мощных взрывов 23 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент RT Роман Косарев.

«Данные о пострадавших и разрушениях уточняются», — написал он.

Реклама

На кадрах видно, как с места попадания снарядов поднимаются клубы черного дыма. При этом слышно несколько взрывов.

Реклама

Ранее об обстреле города со стороны ВСУ сообщило представительство ДНР в СЦКК. По его информации, украинские военные начали обстреливать Донецк ровно в полночь. Сначала в сторону Киевского района полетели четыре снаряда. Затем последовали еще 25. Еще четыре снаряда ВСУ направили в сторону Кировского района Донецка.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уже предупреждал, что украинская армия готовит провокации в приграничных регионах России, особенно в День защитника Отечества.