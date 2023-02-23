23 февраля 2023, 11:52
Новая серия взрывов произошла в центре Донецка
Военкор Косарев стал очевидцем обстрела Донецка со стороны ВСУ
В центре Донецка произошла серия мощных взрывов 23 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент RT Роман Косарев.
«Данные о пострадавших и разрушениях уточняются», — написал он.
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На кадрах видно, как с места попадания снарядов поднимаются клубы черного дыма. При этом слышно несколько взрывов.
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Ранее об обстреле города со стороны ВСУ сообщило представительство ДНР в СЦКК. По его информации, украинские военные начали обстреливать Донецк ровно в полночь. Сначала в сторону Киевского района полетели четыре снаряда. Затем последовали еще 25. Еще четыре снаряда ВСУ направили в сторону Кировского района Донецка.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уже предупреждал, что украинская армия готовит провокации в приграничных регионах России, особенно в День защитника Отечества.
ВСУ
Донецк
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